«Сделаем Америку белой опять»: Власть в США могут захватить нацисты

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Эра Трампа дала шанс на реванш антисемитизму, расизму и прочей нетерпимости.

6 ноября в большинстве американских штатов пройдут промежуточные выборы в Конгресс. По мере их приближения в либеральном обществе назревает недовольство популяризацией откровенно нацистских идей, а также открытая пропаганда расизма. Многие демократы боятся, что власть в США могут захватить нацисты, которых в парламент приведут республиканцы.

Эксперты отмечают, что шанс нацизму на реванш в Штатах дал нынешний глава Белого дома Дональд Трамп. Его среднестатистический избиратель в 2016 году был преимущественно белым мужчиной без высшего образования, занимающий рабочую должность. Именно в этой среде, как правило, больше всего последователей идеологии нацизма и расовой нетерпимости. Многие его политические решения, в том числе запреты на въезд в США для латиноамериканских мигрантов и мусульман горячо приветствуются среди ультраправых американцев.

Известно, что подавляющее большинство политиков с крайне радикальной позицией по такого рода вопросам выдвигаются как раз таки от Республиканской партией. К примеру, от штата Иллинойс баллотируется в Конгресс США Артур Джонс, который известен своим высказыванием о Холокосте. Жесточайший геноцид, который только знало человечество, он называет «самой большой, самой черной ложью в истории». Также политик однажды отличился тем, что в своей политической рекламе, опубликованной в местной газете, разместил свастику. Впрочем, это не мешает ему быть популярным среди населения штата.

В Северной Каролине республиканцев готовится представлять Рассел Уокер. Он утверждает, что не видит ничего плохого в том, чтобы быть расистом, а евреев открыто называет «потомками Сатаны».

Особое место в «радикальном нацистском крыле» Республиканской партии занимает Рик Тайлер, который намерен баллотироваться в Конгресс от штата Теннесси. Политик взял в качестве лозунга фразу «Make America white again («Сделаем Америку белой опять»), что является перефразированным предвыборным слоганом Дональда Трампа «Make America great again» («Сделаем Америку великой опять»).