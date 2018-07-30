Эксперт: Украине не хватает солярки или характера для отпора России на Азовском море

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Пограничники РФ нагло досматривают судна, следующие из украинских портов Азовского моря, или возвращающиеся туда, а украинцы не могут им ответить.

Андрей Клименко, эксперт некоммерческой организации «Майдан иностранных дел», возмущен бессилием Украины на Азове против России. Его недовольство вызвано действиями российских пограничников, которые нагло выполняют свою работу. Эксперт заявил, что Пограничная служба ФСБ РФ не бороздит по воде в поисках потенциально опасных судов, а просто патрулирует официально рекомендованные маршруты, от которых не откланяются украинские корабли, а потому и попадают в руки правоохранителей.

При этом морская охрана никак не реагирует на действия России, не сопротивляется и даже не ищет путей для отпора, оправдывая свое бездействие тем, что Россия имеет на это право. Клименко считает, что на Украине тоже есть такое право, однако воспользоваться им мешает либо отсутствие солярки, либо характера, или же страх перед мощью страны и последствиями.

Стоит отметить, что «войну» на Азове начала именно Украина, захватив 25 марта российское рыболовецкое судно «Норд» и 10 членов экипажа на борту, не приняв их российские паспорта, и задержав за «нарушение порядка въезда на оккупированные территории Крыма». Россия расценила данный факт как пиратство, а УФСБ по Крыму возбудило уголовное дело за захват судна.