«Тихие небеса»: США тайно следили за авиапассажирами

Сегодня, 16:10

Опасаясь нового «11 сентября», Вашингтон с 2010 года секретно наблюдал за потенциальными террористами, путешествующими по Штатам на самолетах.

Американские власти тайно следили за авиапассажирами в рамках программы «Тихие небеса» (Quiet Skies). Уникальность слежки заключалась в том, что агентам не нужно было наблюдать за лицами, уже подозреваемыми в терроризме. США изучали поведение граждан, потенциально способных преступить черту закона. Перед запуском очередного рейса, Вашингтон выбирал для себя определенного туриста на борту, и следил исключительно за его передвижениями и действиями. Подозрительными для воздушных маршалов выглядели обильные потоотделения и частые походы в туалет.

Не так давно боязнь властями США нового «11 сентября» способствовала разрешению в аэропортах беглого осмотра включенных ноутбуков, а в январе текущего года охранников вооружили правом отбора гаджетов, пароли от которых пассажиры отказались предоставлять.