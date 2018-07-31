Эксперт рассказал, почему оппозиции в ЯНАО не удалось объединиться

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Региональное отделение КПРФ не смогло выполнить задачу, поставленную перед ним федеральным центром. Ямальская оппозиция не объединилась. Такой вывод делают политические эксперты по итогам субботних событий. 28 июля КПРФ провела масштабные протесты против повышения пенсионного возраста по всей стране. Коснулась эта кампания и Ямала, однако на территории этого субъекта РФ митинги оппозиции потерпели крах. К примеру, в Тарко-Сале протестную акцию КПРФ посетило всего пять человек. В региональном отделении партии состоит около 150 человек. Выходит, что она не смогла вывести на улицу даже партактив. Об этом сообщает агентство «ФедералПресс».

По словам политтехнолога Петра Быстрова, КПРФ строит свою избирательную кампанию на критике закона о повышении пенсионного возраста. Сложно понять, сколько голосов на этом вопросе удастся набрать в ЯНАО, который является регионом со стабильной социально-экономической повесткой и низким уровнем оппозиционных настроений.

Как отмечает Петр Быстров, ЯНАО всегда был для КПРФ сложной территорией для реализации своих замыслов. Одним из факторов является отсутствие у партии в этом регионе харизматичных политиков, которые могли бы понравиться электорату.