«Своих идиотов хватает»: Милонов ответил на призыв латвийского депутата раздробить Россию

Сегодня, 14:40

Депутат признался, что у каждой страны есть право держать сумасшедших чиновников, и даже небольшая Латвия не является исключением. По его словам, принимать такие скандальные и громкие заявления слишком близко не нужно.

Виталий Милонов ответил на призыв латвийского депутата раздробить Россию, что произошло накануне. Тогда Александр Кирштейнс заявил, что военные и другие конфликты в Европе закончатся, если РФ будет разделена на небольшие участки по этнической принадлежности. Милонов резко прокомментировал, что России и «своих идиотов хватает», поэтому не следует обращать внимание на чужих.

Также политик отметил, что стране необходимо дружить с Латвией и ни в коем случае не воспринимать подобные высказывания как от лица всего государства. Другие депутаты Госдумы считают, что странам Прибалтики необходимо держаться ближе к России, ведь без дружественных связей с ней перспектив для развития у маленьких стран просто нет.