Сегодня, 13:52

Оказывается, пресс-секретарь проиграл пари российскому телеведущему.

Как стало известно, 30 июля Дмитрий Песков рассказал о своем крупном денежном долге перед Тиграном Кеосаяном. Оказалось, что перед игрой отечественной сборной и испанцами, пресс-секретарь Владимира Путина проспорил своему знакомому телеведущему, поставив на сборную Испании. Тигран, конечно же, болел за наших.

Неизвестно, какую именно сумму проиграл чиновник, но однозначно, что она не маленькая. Деньги для таких лиц – ерунда, главное, что в этом поединке выиграла российская сборная, которая разрушила стереотипы о футболе России.

Страна испытывает гордость за футболистов России и желает им дальнейших побед. За весомый вклад президент России наградил спортсменов и главного тренера орденами и письмами с благодарностями.