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Из-за самодурства политик может лишится мандата, уверяют эксперты.

Новый председатель комитета по культуре Госдумы РФ Елена Ямпольская в гостях на программе Владимира Соловьева сделала громкое заявление о контенте.

«Надо кончать с этими соплежуйскими сериалами! С этой чепухой, когда доярка выходит замуж за миллионера! 90 процентов времени на ТВ должно быть посвящено делу! Работе!», - сообщила политик.

Эксперты оценили ее желание ликвидировать соплежуйские сериалы, и предрекли ее быстрый уход с кресла председателя культуры. Железная хватка политика не даст возможность найти консенсус, что в итоге лишит зрителей 90% информации на ТВ, уверенны эксперты. Если инициатива Ямпольской найдет отклик у однопартийцев из «Единой России», то больше доярка не выйдет замуж за миллионера, и не увидим как отец делает ДНК-экспертизу сыну – это все станет былью.

«Теперь у нас есть только Бог и Сталин Ямпольская, а культуры нет», «Я всегда с интересом слежу за всем, что она говорит, как действует. Охотно верю, что она подняла редакцию газеты «Культура» из руин — она талантливый редактор и организатор», - говорят о Ямпольской люди.

Станет ли она тем человеком, которому предсказали судьбу Маргарет Тэтчер и Ангелы Меркель покажет время.