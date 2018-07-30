«Соплежуйские сериалы»: Ямпольская сделала громкое заявление о контенте

Из-за самодурства политик может лишится мандата, уверяют эксперты.
Новый председатель комитета по культуре Госдумы РФ Елена Ямпольская в гостях на программе Владимира Соловьева сделала громкое заявление о контенте.
Эксперты оценили ее желание ликвидировать соплежуйские сериалы, и предрекли ее быстрый уход с кресла председателя культуры. Железная хватка политика не даст возможность найти консенсус, что в итоге лишит зрителей 90% информации на ТВ, уверенны эксперты. Если инициатива Ямпольской найдет отклик у однопартийцев из «Единой России», то больше доярка не выйдет замуж за миллионера, и не увидим как отец делает ДНК-экспертизу сыну – это все станет былью.
Станет ли она тем человеком, которому предсказали судьбу Маргарет Тэтчер и Ангелы Меркель покажет время.