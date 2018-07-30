Пол Манафорт попросил изъять из дела его фото с Януковичем

Сегодня, 11:08

Экс-глава предвыборного штаба президента США ранее работал над тем, чтобы создать положительный образ экс-главе Украины. Теперь его обвиняют в финансовых махинациях.

Оказалось, что Пол Манафорт ранее сотрудничал с Януковичем, и теперь это доставляет ему определенные проблемы в суде. Он считает, что присяжные могут его начать с более негативной страны, поэтому он попросил изъять из дела его фото с Януковичем. Манафорт считает, что данные фото, которые могут «порочить» его имя, не имеют никакого отношения к тем преступлениям, в которых он обвиняется.

Его компания давно работала с экс-главой Украины, и по сути сделала его президентом. Это немаловажно в карьере политика, поскольку Виктор Янукович, как известно, обладает «тюремным» прошлым, которое пытались тщательно скрывать.

Пола Манафорта обвиняют в незаконном отмывании денег и налоговых махинациях. Отмечается, что такую преступную деятельность он вел еще во время того, как работал в Украине. Его требования, скорее всего, будут отклонены.

Сторона обвинения считает, снимки отображают полную картину событий. Деньги поступали именно от тех людей, которые изображены на снимках, которые политконсультант со временем переводил в оффшоры. Сумма, которую утаил Манафорт от государства, достигла несколько млн долларов.