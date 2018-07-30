«Бред»: Депутата ВРУ ужаснул новый украинский учебник по географии

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Жители Украины являются славянизированными германцами, а Киев считается едва ли не первооткрывателем космоса в новой школьной программе, рассказал шокированный член Рады Вадим Рабинович.

Новый украинский учебник по географии для восьмого класса стал настоящим хитом Интернета. Над ним глумятся, его обсуждают и разбирают на крылатые выражения. Накануне «бред сумасшедшего» ужаснул депутата ВРУ Вадима Рабиновича. Народный избранник признался, что был в шоковом состоянии, прочитав о наличии у себя германских корней, успехах Киева в космосе и завезенной украинцами в различные мировые страны пшенице.

«Мы пытаемся строить страну не за счет реальных сдвигов, а за счет внушаемого детям бреда», - заявил Рабинович.

Однако, один факт из нового украинского учебника по истории депутат ВРУ расхвалил и поддержал: «Украинцы веками создавали самые мелодичные песни, ставшие народными от Польши до России».

В завершении выступления перед коллегами Рабинович иронично предложил написать в учебнике, что город Борисполь назвали в честь бывшего президента России Бориса Ельцина, развалившего СССР и СНГ в интересах Украины.

Разумеется, «бредовый» учебник по географии в Сети высмеяли все, кому не лень. Пользователи предложили Киеву написать о мамонтах, зародившихся в Украине, и трипольцах, привозивших в Китай бумагу и порох.

В настоящее время Украина ведет активную антироссийскую кампанию, стартовавшую с декоммунизации населенных пунктов и улиц, и доросшуюся до создания лагерей, в которых вооруженных автоматами и гранатами детей учат ненавидеть РФ и быть готовыми к полномасштабной войне.