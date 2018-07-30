Эксперт назвал наиболее вероятного президента Украины после Порошенко

Сегодня, 10:11

Украинский эксперт в области политики рассказал о том, кто может возглавить страну после Порошенко.

В интервью эксперт Тарас Загородний назвал наиболее вероятного президента Украины. По мнению Загороднего, главными кандидатами будут три представителя партий, из которых лидером может стать Тимошенко, Юрий Бойко и снова Порошенко.

Конечно, Тимошенко и Порошенко, вероятнее всего, не смогут занять пост президента, поскольку у них достаточно низкие рейтинги. А вот представитель «Оппозиционного блока» Юрий Бойко еще ничем не «разочаровал» население, поэтому имеет все шансы на победу. Эксперт предполагает, что он может исправить «бардак», который творится в стране.

Напомним, недавно Петр Порошенко в день празднования Крещения Руси сказал, что древнее государство во время Крещения сделало европейский выбор. Российские политики раскритиковали высказывание президента Украины и назвали его слова «абсурдом».