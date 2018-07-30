«Мир близко»: Япония свернет системы ПВО из-за отсутствия ракетной угрозы КНДР

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Комплексы Patriot PAC-3 больше не будут целиться в сторону Северной Кореи на фоне нормализации отношений Вашингтона и Пхеньяна, заявили в Минобороны Страны восходящего солнца.

Из-за отсутствия ракетной угрозы КНДР Япония свернет системы ПВО на юго-западе острова, в частности, в префектурах Симанэ, Эхиме, Коти и Хиросима. С августа 2017 года ракетные комплексы целились в сторону Северной Кореи, ожидая ядерного удара от «красной кнопки» Ким Чен Ына. Сейчас лидеры США и КНДР практически лучшие друзья, поэтому Токио больше не видит необходимости держать системы ПВО в полной боевой готовности. Однако, по-прежнему развернутыми останутся комплексы в Токио.

Исторический мир между Вашингтоном и Пхеньяном как никогда близко. 12 июня в Сингапуре Дональд Трамп и Ким Чен Ын пообещали друг другу предпринять все необходимые действия для обеспечения своим народам светлого будущего без апокалиптической войны. Наиактивнейшее участие в примирении США и КНДР играет Южная Корея, реализующая с Пхеньяном ряд гуманитарных программ.

Трамп и Ким Чен Ын пока что застопорились на вопросе, что первым должно произойти: американские войска покинуть полуостров или Северная Корея полностью разоружиться.