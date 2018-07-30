«Будет летать до 2050-го»: Россия откажется от украинской версии «Руслана»

Сегодня, 08:55

Разработка нового сверхтяжелого самолета включена в госпрограмму вооружений до 2027 года. Грузоподъемное судно заменит Ан-124.

Острой необходимости в замене украинской версии «Руслана» Россия не испытывает, рассказал СМИ Юрий Борисов, вице-премьер РФ. В рамках новой госпрограммы вооружений Ан-124 откажется от произведенных в Украине двигателей Д-18, сменив их на отечественные Д-35, и устаревшего бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭУ). Пережив серьезный апгрейд, «Руслан» будет летать до 2050-го года, заверил Борисов.

Ан-124 – единственный в мире самолет, способный поднять в воздух 120 тонн веса. Производство грузоподъемного судна стартовало в 1980-х годах в Украине. По сей день «Русланы» служат ВС России, а также активно используются в интересах народного хозяйства.

О намерении РФ возобновить выпуск легендарных воздушных судов еще в июне говорил Владимир Бенедиктов, командующий Военно-транспортной авиацией.