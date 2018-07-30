В ЛНР не признают причастность к атаке на бойцов ВСУ

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Военнослужащие Украины, как заявили в Луганске, не выдержали издёвок, а руководство решило списать небоевые потери на противника.

В ЛНР ответили на обвинение в атаке на бойцов ВСУ. Ранее в штабе ООС Украины офицеры сообщили, что прорыв луганских военных стоил жизни двум украинским солдатам. В «республике» не признают причастность к данному инциденту. Более того, руководитель пресс-службы «Народной милиции ЛНР» Яков Осадчий даже рассказал, как было на самом деле. По его словам, бойцы ВСУ устроили застолье в зоне боевых действий.

В нём принимал участие уроженец Луганской области, который воевал на стороне силовиков. В определённый момент молодой человек не выдержал издёвок сослуживцев, которые якобы упрекали его в «неправильном происхождении». Солдат взял автомат и застрелил двух военных ВСУ. Чтобы скрыть данный факт, руководство ООС приняло решение списать небоевые потери на деятельность отрядов ЛНР, заявили в Луганске.

Ранее мы писали, что армии ДНР и ВСУ сравнялись по количеству техники. Республики окрепли за годы конфликта и смогли создать силу, способную противостоять регулярной военной мощи Киева. Сейчас в Донецке уверены, что их способности практически не уступают возможностям украинских силовиков.