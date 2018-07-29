Ксения Собчак поддержала пенсионную реформу

Сегодня, 19:27

Экс-кандидат в президенты призвала не ругать власти за неизбежные меры, раскритиковав лишь тактику действий депутатов.

Ксения Собчак в своем Instagram тезисно выразила мнение по поводу изменения пенсионного возраста в РФ. В целом она поддержала пенсионную реформу, отметив, что власти запоздали с ее проведением лет на пять. Политик заявила, что видит много недостатков в России, однако это не повод ругать власти из-за удобства, занимаясь популизмом. Собчак отметила, что повышение пенсионного возраста - необходимая реформа, ведь в нынешней России проживает 35 млн пенсионеров, однако уже через 20 лет их станет 55 млн, а количество работающих людей сократится: «Мы либо сейчас постепенно повышаем возраст либо через 5-10 лет сразу обвально. Реальных альтернатив нет!!».

На фоне данной реформы многие обвиняют чиновников в попытке нажиться на пенсионерах, а потому постоянно внушают людям, что их «сильно обокрали». Однако люди никогда не получили бы этих денег, ведь их попросту не существует, а потому есть два пути: либо длительно получать столько же, либо менее продолжительный период получать мало денег: «Реформа не отбирает несуществующих денег, а лишь актуализирует мысль что их нет. Их и так не было».

Единственное, что категорически не одобряет Собчак - отсутствие цельной реформы, которую представляют обществу как неизбежную меру. Она отметила, что это уже третье повышение за 10 лет, однако власти до сих пор не догадались обсудить эту серьезную проблему и альтернативные пути решения в экспертами. Она призвала депутатов позволить людям, наконец, самим распоряжаться своей пенсией.