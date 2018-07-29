Экс-президент Украины Кравчук: «Киев обманывает народ откровенно и цинично»

Сегодня, 18:50

Бывшие лидеры страны периодически встречаются с Порошенко, однако в противоположность им он не участвует в государственной политике, чем очень гордится, ведь привык выполнять обещания, чем нынче пренебрегает власть.

Первый президент Украины Леонид Кравчук сообщил, что довольно редко, но Петр Порошенко уделяет время встречам с ним, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко. Однако лично он, в отличие от остальных экс-лидеров, не принимает никакого участия в направлении и развитии государственной политики, куда его не приглашают, и очень доволен таким положением дел. Экс-президент обвинил власти страны в том, что «к сожалению, слова и дела не совпадают», отметив, что «нынешний Киев обещает и обманывает народ откровенно и цинично».

Политик возмущен ужасным положением страны, в чем винит представителей Верховной рады. Он отметил, что властям следует направлять свою энергию на улучшение жизни народа и спасение мировой экономики, а не на предстоящие президентские выборы, которые назначены на 26 ноября. Он призвал власти не усугублять военный конфликт, не пополнять вооружение, а попытаться наладить ситуацию на Донбассе мирным путем, ведь войны никто не хочет. Он уверен, что многое зависит от отношений с Россией, а потому следует «проявить мудрость, волю и желание» в отношениях с Путиным.