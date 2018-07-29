Сегодня, 18:15

Воровские схемы активно процветают, ежегодно подталкивая страну к обрыву. Оправдать неудачи политикам помогает «рука Кремля».

Экс-глава экономического Бюро по защите латвийской конституции Арнольд Бабрис ошарашил своим заявлением народ. Проблемы Латвии появились из-за власти, а не из-за России. Предприниматель подчеркнул, что возлагая на РФ и русский язык вину за все беды в стране, латвийские партии пытаются оправдать свое воровство. Несмотря на ситуацию в стране, народ не в курсе о количестве долга кредиторам и не знаю реальных врагов.

«Прозрели наконец-то», «Я думаю, что Бабрис и сам подобным образом урвал свои первые деньги», «Арнольд всегда вел себя сдержанно и правильно. Власть должна знать, что не все продолжают плясать под их дудку», - высказались жители Латвии.

Точка зрения Бабриса кажется очень понятной и рациональной после того, как Латвия стала названным врагом РФ, несмотря на общую историю и сотрудничество. Бабрис также не смог не напомнить, что крупная инфраструктура заводов и фабрик была ликвидирована, распродана благодаря сегодняшней власти в Латвии. Схемы откатов начали проявляться после разоблачения производителей несуществующей электроэнергии и ликвидацией банка ABLV.