Дональд Трамп навредил уникальному ландшафту Шотландии

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Дюны, относящиеся к национальному наследию Шотландии, защищало государство. Из-за вмешательства президента США место потеряет свой «особый статус».

У Дональда Трампа есть два гольф-клуба в Шотландии. Один из них политик хотел сделать «райским местечком». Однако его планы поспособствуют разрушению местного ландшафта. Дюны расположены в графстве Абердин. Уникальная нерукотворная природа радовала глаз и местных жителей и туристов. Однако сейчас начинается строительство поля для гольфа, что предполагается продолжить созданием целого коттеджного посёлка.

Эксперты из особой комиссии признали, что если работу не остановить, вред местности будет нанесён непоправимый. Это способно отпугнуть и тех предпринимателей, которых привлекли бизнес-планы Трампа. Однако работа уже начата, и даже если президент США свернёт всё строительство, ничего поправить не получится. В администрации Трампа данную ситуацию пока не прокомментировали. Местные жители же отметили, что это было бы полезно безработным, получившим временную занятость на стройке, однако сохранение национального наследия дороже любых денег.