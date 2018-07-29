«Запретите украинцам ездить в Крым»: МИД РФ прокомментировал Крымскую декларацию США

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Чиновник предложил создать документ по Украине.

МИД РФ в Twitter прокомментировал Крымскую декларацию США о полуострове. В полученном сообщении указывается, что жёсткое высказывание себе позволил один из сотрудников внешнеполитического российского ведомства в Крыму в соцсети Twitter.

Неизвестный чиновник заявили США и государственному секретарю Помпео не забыть «опубликовать декларацию по Украине». Он добавляет: «Запретите украинцам ездить в Крым», - именно в этом бы и был смысл декларации.

Однако остаётся не понятным, почему в США должны выпускать некую Украинскую декларацию, сразу же после Крымской декларации. Сотрудник МИД РФ в своём высказывании не указал, что США официально не признаёт Крым частью России и будет вести соответствующую политику. Крымская декларация гласит, что полуостров является именно частью Украины, поэтому не понятно, почему США должны «запрещать» гражданам передвигаться в рамках установленных государственных границ.