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Модернизация боевой техники Т-80 вызвала бурную реакцию у американских СМИ.

Как стало известно из источника The National Interest, США шокированы новой версией российского танка Т-80. Они подписали заголовок статьи как «Российский танк Т-80 - это не шутка», хотя до этого многие американцы считали данную боевую технику тупиковой и даже мысленно списали ее со счетов.

Действительно, изменения просто поразительны: усовершенствованный газотурбинный двигатель позволяет машине выполнять задачи при низких температурах, как следует. Да и сам экипаж от такого изменения только выиграл. Издание описывает новый танк «Объект 640» как модифицированную удлиненную машину с измененным шасси, а дополнительное колесо помогло усилить лобовую броню. Отсеки разделили бронелистами, которые добавили живучести танку.

В публикации указано, что единственная усовершенствованная версия T-80У, попавшая в производство – это T-80УА. Именно эта машина имеет систему, благодаря которой можно управлять выстрелами и использовать новые боеприпасы. Но поскольку их не принимали на вооружение массово, все подумали, что на этом жизнь танка в военном мире закончилась.

Но к счастью, танк возродился в прошлом году с версией T-80БВ, который имеет приличные изменения в шасси, многоканальный тепловизионный прицел «Сосна-У» и КДЗ «Реликт».

Издание отметило, что эта версия превзошла T-72Б3. Минобороны РФ никогда не поддерживали слухов об износе танков. Тем более, что недавно представители Министерства сообщили о возможной модернизации танка T-80УE1.

В заключении The National Interest сделали вывод, что все догадки по поводу Т-80 были напрасными, поскольку реальность не соответствует предположениям.

Видимо, такое обновление вооружения не на шутку испугало США, которые сильно обеспокоены усилением позиций РФ в мировом океане. Они видят в этом угрозу для себя и других государств.