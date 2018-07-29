Соцсети отреагировали на слова Рейгана-младшего про Путина

Сегодня, 17:16

Наследник бывшего главы США Рональда Рейгана Рон представил российского президента на месте Трампа. Юзеры в высказываниях сдерживаться не стали.

Как стало известно, соцсети негативно отреагировали на слова Рейгана-младшего про Путина, который может возглавить США. Ранее от сына экс-главы прозвучали слова, которые свидетельствуют о том, что сторонники Трампа с радостью бы поддержали кандидатуру Путина, если бы представилась такая возможность, поскольку Трамп может полюбить его сам.

Юзеры считают, что в словах Рона Рейгана проскакивают нотки зависти, и из-за этого он «брызжет ядом» в сторону президента. Они сказали, что своего президента не отдадут никакой стране, и даже США.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп после встречи в Хельсинки с российским лидером частично утратил своих поклонников. Как пишут иностранные СМИ, Трамп съел «наживку Путина», а тот ее с радостью проглотил.