Вооруженные силы Великобритании задействуют для поставок еды и медикаментов

Сегодня, 16:40

Правительство Соединенного Королевства обеспокоено возможной нехваткой продуктов, топлива и лекарств в случае выхода страны из Европейского союза.

Кабинет министров разработал план, с помощью которого удастся избежать нехватки продовольствия в Королевстве. Для этого они решили задействовать ВС Великобритании.

Военнослужащие, вертолеты и грузовики армии, которые используют только во время чрезвычайного положения, будут развозить стратегические запасы, необходимые для населения.

Напомним, что в 2016 в Великобритании состоялся референдум по вопросу членства Соединенного Королевства в Евросоюзе. За выход состава организации проголосовали 51,9% граждан. В планах правительства ввести особый таможенный режим с Евросоюзом и начать свою независимую торговую политику с личным представителем в Всемирной торговой организации.

В июле этого года Британией и Бельгией было согласовано более 80% условий Brexit. Переговоры тормозят проблемы, касающиеся ирландской границы.