Сегодня, 16:35

Президент США высказал свою точку зрения по поводу принудительного изъятия детей нелегалов на границе.

Как стало известно, Дональд Трамп считает законы о мигрантах «самыми глупыми в мире». Он объясняет, что законодательство США несовершенно и такие жестокие законы необходимо менять.

Президент США также подчеркнул, что люди, пересекающие незаконно границу, должны понимать, что их ждет и какие могут быть последствия от этого. Трамп уверен, что дети используются также в недобросовестных целях, поэтому не стоит потакать всем подряд. Но подытожил, что Конгресс должен внести определенные изменения в законодательство для смягчения наказания.

Напомним, ранее мировые селебрити были возмущены поведением жены президента Мелании Трамп, которая надела на встречу с детьми мигратнов плащ с надписью «Мне все равно. А вам?». Звезды запустили акцию в поддержку таких детей и осудили супругу главы США.