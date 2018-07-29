«Ради минутного хайпа»: КПРФ раскритиковал последователей Навального

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Сторонники политика целиком поддерживали пенсионную реформу, однако сейчас «камуфлируют предыдущие убеждения».

Представитель КПРФ опубликовал запись Виталия Мальцева, который резко раскритиковал последователей Навального за отсутствие единой согласованной позиции по пенсионной реформе. Депутат муниципального округа Якиманка отметил, что изначально сторонники блогера целиком поддерживали решение депутатов Госдумы повысить пенсионный возраст в России, что отмечалось в двух редакциях программ партии Алексея Навального, однако теперь они кардинально переменили свое отношение к данному вопросу. Блогер поддержал акции Либертарианской партией России против изменения пенсионного законодательства, которая изначально выступала за ликвидацию пенсионной системы.

Виталий Мальцев утверждает, что последователи Навального «камуфлируют предыдущие убеждения ради минутного хайпа». Вчера в нескольких городах Росси КПРФ провела массовые митинги против изменений в пенсионном законодательстве, в Москве акция протеста собрала около 6,5 тысячи человек. Акции прошли спокойно, и не вызвали никакого отклика среди горожан.

Концепцию «нового закона о пенсиях с 2019 года» рассмотрели в Госдуме 19 июля 2018 года. Реформа предусматривает увеличение возраста выхода на пенсию для женщин с 63 лет, для мужчин с 65 лет. Данное изменение призвано повысить размеры пенсионных выплат до 35% через 6 лет, а также улучшить качество жизни пенсионеров РФ.