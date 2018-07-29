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Во время торжественного приема в День ВМФ президент России рассказал о новой военно-морской технике, которая в этом году должна поступить в собственность РФ.

Из источника стало известно, что Владимир Путин сообщил о новых кораблях ВМФ Российской Федерации. По его словам, в 2018 году военно-морской флот будет получать 26 единиц техники, из которых четыре будут вооружены крылатыми ракетами «Калибр». В обновленный состав войдут корабли, катера и суды.

Президент России сообщил о поставке противодиверсионного катера и трех суден обеспечения. Глава государства сказал, что они уже находятся на балансе ВМФ РФ.

Путин отметил, что работники судостроения сделали все возможное для того, чтобы перевооружить и модернизировать технику, отвечающую за морскую безопасность государства. Президент России подытожил, что инфраструктура флота и объекты базирования идут «в ногу» с современными требованиями к безопасности и тенденциями.

Напомним, 29 июля проходит парад ко Дню ВМФ РФ. Он состоялся в Петербурге и Кронштадте. Как стало известно, 40 единиц техники, включая «Адмирала Горшкова» и «Ивана Грена», совместно с морской авиацией, приняли участие в торжестве. По данным источника, праздник ВМФ отмечали на параде около 4 тысяч Каспийской флотилии и остальных флотов.