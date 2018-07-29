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Расправу обещали сделать показательной и устрашающей для запугивания цивилизованных стран и поднятия авторитета среди экстремистских организаций, предвидят эксперты.

В Сирии в провинции Эс-Сувейд боевики ИГИЛ* (запрещена в России по решению Верховного суда) захватили в заложники 14 женщин. Судьба представительниц слабого пола по версии группировки «Исламское государство»* закончится в скором времени. Активисты запустили хэштаг «Похищенные женщины As Suwaida», призвав спасти их. В новостях, распространенных после нападения, сообщалось, что по меньшей мере 17 человек, большинство из которых были женщинами и детьми, были похищены террористами.

По данным Reuters, было зарегистрировано 20 имен похищенных людей. Число погибших от нападений ИГИЛ* и трех взрывов бомб в деревнях Аль-Матуна, Дума и Тима в сельской местности Ас-Сувейда выросло до 200 человек. Десятки пострадавших получили ранения. Тогда организация террористов взяла на себя ответственность за смертельные атаки. Организация Объединенных Наций осудила взрывы в городе Свейда и призвала к защите гражданских лиц и гражданской инфраструктуры. Анархия ХХI века также получила негативные комментарии от жителей разных стран.

Напомним, что «Исламское государство»* потеряло почти всю территорию, которую держало в Сирии в прошлом году в результате отдельных наступательных действий со стороны армии, поддерживаемой Россией, и альянса ополченцев, поддерживаемого США. Затем боевая группа начала боевые действия из своих средств в пустынных районах, после того как в прошлом году она потеряла свои опорные пункты в восточной Сирии.