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Российская Федерация планирует расширить возможности ВМФ, поэтому правительство уже приняло соответствующие меры, в планы которых входит строение новых кораблей.

Как сообщают представители ВМФ РФ, для расширения возможностей в дальней морской зоне, в России будут построены атомные эсминцы «Лидер». Такое решение уже приняли и даже утверждено оружие, которое необходимое для защиты корабля и рубежей.

До этого Виктор Бурсук сообщал, что работа начнет осуществляться по этому проекту в 2019 году и продлится 2 года. Только в 2022 году запланированное будет осуществляться. Правда, для этого необходимо, чтобы были средства, заложенные на данный проект.

«Северное проектно-конструкторское бюро» еще в прошлом году закончило проектировать эскизы «Лидера». Эсминец, по предварительным данным, будет иметь около 14 тысяч тонн. Автономность будет составлять 90 дней.

Предполагается, что благодаря эсминцам РФ сможет стать господствующей страной в Мировом океане. Они будут оснащены самыми современными технологиями, которые помогут ВМФ быть практически «непобедимым». Они предназначены для множества целей, в отличие от других кораблей такого плана. Помимо внушительного водоизмещения, на борту будет установлена ядерная энергоустановка, к которой потенциальный враг не рискнет приблизиться.

Летательные аппараты, субмарины, корабли – все это под силу «Лидеру». Его еще называют «ракетным крейсером», поскольку установки будут самого нового поколения. Учитывая элементы «невидимости», а значит и недоступности для врага, поистине этот аппарат можно назвать показателем мощи РФ.