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В связи с планами Турции приобрести у России зенитные ракетные системы С-400, США решили «воткнуть палки в колеса».

Как стало известно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган угрожает судом США в случае отмены поставки F-35. Правитель уверен, что если такое случится, то страна будет вынуждена обратиться за помощью в международный арбитраж.

Эрдоган уверен, что альтернатива есть всегда. Например, об этом свидетельствуют недавние заявления Турции о том, что в случае срыва контракта подобные истребители Су-57 можно будет покупать у России, самолеты ничем не уступают американским.

Кажется, США после саммита в Хельсинки уже никого не напугает. Ранее государство, позиционирующее себя как единственный мировой лидер, одним словом могло устрашить другие государства. Сейчас же, после встречи с Путиным, правительство США показало свое истинное лицо. Потеряв мировое господство, американская сторона использует методы манипуляции, но они уже не работают.