В параде ВМФ России впервые принял участие корабль-робот

Сегодня, 13:09

Военные эксперты США с беспокойством отреагировали на демонстрацию новейших вооружений, проведенных в ходе празднования Дня военно-морского флота РФ.

В параде ВМФ России, прошедшем не Неве в Северной столице, впервые принял участие корабль-робот, построенный в рамках проекта 12700 «Александр Обухов». Казалось бы, очередной минный тральщик не может оказывать стратегического перевеса в ходе военных действий. Однако аналитики из Пентагона отмечают, что такой катер может свести на нет действия стран НАТО, расположенных в непосредственной близости от Российской границы.

Речь идет о скандинавских и прибалтийских странах, которые, в соответствии с доктриной Альянса, должны ограничить, а лучше, заблокировать вход российских кораблей в акватории, находящиеся под контролем США и их союзников. Корабль-робот, разработанный с учетом всех возможных рисков, может стать «отмычкой» для продвижения основных сил ВМФ России.