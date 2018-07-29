Бывший сотрудник КГБ раскрыл план Путина по уничтожению США

Сегодня, 13:03

Встреча главы Белого дома и президента РФ была планом по изменению восприятия американцев. Сам же Путин пользуется приёмами спецслужб и ведёт длительную психологическую войну, считают эксперты.

Юрий Безменов является специалистом советской пропаганды, дезинформации и подрывных действий сотрудников КГБ. Работал в Агентстве печати «Новости» в советском посольстве в Индии. Уже на Западе он раскрывал секретную информацию КГБ о пропаганде СССР, диверсионной деятельности и так далее.

В 1984 году Безменов дал интервью, в котором заявил, что у Москвы есть долгосрочный план по уничтожении США. Тогда СССР собиралась победить своего вечного соперника через деморализацию и психологическую войну, которая требует десятилетий.

Бывший сотрудник КГБ рассказал, что работа КГБ в основном связана с медленными процессами ведения идеологической пропаганды. Этот процесс происходит открыто под видом законного процесса. В те времена в КГБ хотели изменить восприятие действительности каждого американца до такой степени, чтобы те не могли прийти к разумным и логичным выводам по защите США.

Всего у СССР было четыре этапа. Первый назывался «деморализацией» и длился от 15 до 20 лет. По словам агента КГБ, за это время можно перевоспитать целое поколение студентов. Вторым этапом является дестабилизация. Безменов заявлял, что после деморализации СССР собирались уничтожать различные отрасли США: от экономики до армии.

Безменов также раскрыл третий этап по уничтожению США. Им стал «кризис». Он бы привёл к насильственной смене власти и четвёртому этапу «нормализации», в условиях которой страна бы перешла под новую идеологию и реальность.

Эксперты считают, что именно такой план по уничтожению США и был у Путина. Возможно, что он немного видоизменился, но в общем остался тем же. Американские военные специалисты считают, что встреча Трампа и Путина была попыткой продвинуть один из этапов КГБ по уничтожению США.

Сам же Трамп резко странно стал влиятельный к России, и встреча завершилась «успехом», но в ситуацию вмешался Сенат США, который имеет гораздо большую власть.