Финансирование Аль-Каиды* Обамой было сознательным

Сегодня, 12:31

К такому выводу приводит логика действий администрации Барака Обамы. Попытаемся воспроизвести эту логику.

Журнал National Review (США) обнародовал информацию, что Барак Обама, будучи американским президентом, в 2014 году лично распорядился оказать финансовую помощь исламской суданской организации Islamic Relief Agency (ISRA), связанной с Аль-Каидой*.

Обама точно знал о существовании такой связи, знал, что он фактически финансировал Аль-Каиду*, потому что об этом ему доложило американское агентство по международному развитию (USAID). USAID возражало против оказания помощи ISRA. О связи ISRA с Аль-Каидой* было известно еще с 1997 года, а в 2000-м эта организации организовала сбор пяти миллионов долларов для Бен Ладена.

Чтобы понять, почему американский президент действовал таким образом (а надо признать точно наличие логики в этих действиях), надо вспомнить, что, начиная с 2011 года, по арабским странам прокатилась «арабская весна». В этом движении исламистские организации сыграли ведущую роль, но в послереволюционной реальности не стали ни в одной из стран правящей силой.

В Сирии в это время уже вовсю полыхает война (не позднее, чем с 2012 года). Уже появилось Исламское государство или ИГИЛ* (запрещено в РФ), которое после Ирака укрепилось в Сирии. Здесь функционирует фактически филиал Аль-Каиды – Джебхат-ан-Нусра* (запрещена в РФ).

Обама назвал ИГИЛ* одним из главных врагов Америки. Но организовывать против него прямую войну он не собирался. Два неудачных опыта военных кампаний – в Ираке и Афганистане – охладили на тот момент пыл американских «ястребов» (а Барак Обама «ястребом» и не был никогда).

Было принято решение очень экономное – организовать стычку ИГИЛ* и Аль-Каеды* между собой. Для этого требовалось на несколько порядков меньшее финансирование в сравнении с прямыми боевыми действиями. Такое финансирование было вполне сознательным. Сумма финансирования, которое вменяют в вину Обаме, и правда смехотворная – 200 тыс. долларов.

Есть фактические подтверждения того, что в 2014-15 годах война между ИГИЛ* и Аль-Каедой* носила наиболее ожесточенный характер. ИГИЛ* был зажат в Сирии и не только не думал об экспансии, а и сдавал занимаемые территории.

Такими же мотивами руководствовался Обама и в случае с Ираном. Он снял с Ирана многолетние санкции и вернул не менее 20 млрд арестованных иранских средств. Именно снятие санкций позволило Ирану выдавливать ИГИЛ* из Ирака, что в конечном счете, во многом получилось (та же логика, что и в Сирии – одни исламисты воюют с другими, а Америка является модератором всех этих действий, не воюя напрямую).

Такими были задумки президента Обамы, логика в его действиях присутствовала несомненно, а уж какова получилась реализация – это материал для отдельного исследования.