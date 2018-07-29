«Клинический идиот»: Европейский выбор князя Владимира «от Пороха» взорвал соцсети

Порошенко заврался в погоне за НАТО и ЕС, "стал невменяемым и несет бред", уверенны юзеры.
Президент Украины продолжает развивать собственные домыслы и желания по теме членства страны в ЕС и НАТО. Однако, доверчивый народ уже не охотно заглатывает наживку с плацебо, уверенны политологи. Суть европейских реформ заключается в построении новых схем для привлечения кредитных денег и новых кабальных договоров. Примечательно, что финансисты указывают на тот факт, что Порошенко расчитываться за одолженные средства не будет, а эти миллиардные кредиты ляягут на плечи простых украинцев. После слов Порошенко: «рука Кремля», «враги», «Путин – агрессор», казалось ничем удивить мир Порошенко не сможет. Но и тут эксперты ошиблись.
В социальных сетях слова президента осудили люди из народа, которые прозрели после сотен выступлений своего «лидера» ведущего страну на убой. Своим высказыванием Петр Алексеевич взорвал соцсети.
Эксперты предвидят смену приоритетов украинцев при выборе следующего президента. Бытует очень хорошее предположение, что такой лидер как Путин смог бы из разрушенной Украины сделать гиганта Европы, которого не только ЕС но и НАТО боялось бы и без членства.