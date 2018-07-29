«Клинический идиот»: Европейский выбор князя Владимира «от Пороха» взорвал соцсети

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Порошенко заврался в погоне за НАТО и ЕС, "стал невменяемым и несет бред", уверенны юзеры.

Президент Украины продолжает развивать собственные домыслы и желания по теме членства страны в ЕС и НАТО. Однако, доверчивый народ уже не охотно заглатывает наживку с плацебо, уверенны политологи. Суть европейских реформ заключается в построении новых схем для привлечения кредитных денег и новых кабальных договоров. Примечательно, что финансисты указывают на тот факт, что Порошенко расчитываться за одолженные средства не будет, а эти миллиардные кредиты ляягут на плечи простых украинцев. После слов Порошенко: «рука Кремля», «враги», «Путин – агрессор», казалось ничем удивить мир Порошенко не сможет. Но и тут эксперты ошиблись.

«Более тысячи лет назад святой равноапостольный князь Владимир сделал судьбоносный выбор - принял христианство сам и крестил страну. Христианский выбор одновременно был и выбором европейским», - высказался Порошенко.

В социальных сетях слова президента осудили люди из народа, которые прозрели после сотен выступлений своего «лидера» ведущего страну на убой. Своим высказыванием Петр Алексеевич взорвал соцсети.

«Клинический идиот», «Европейский выбор князя Владимира от Пороха вообще умора, что его больной мозг не придумает», «Всё смешалось в голове, и каша и винегрет и борщ с помпушками...», «Ага, и в космос они летали да КРЕЩЕНИЯ ;) тож его слова были!», А нам пора кончать реагировать на эту бредятину, ведь этот участник сотворения мира, только того и добивается, чтоб действовать нам на нервы и постоянно напоминает о своем существовании!», - написали возмущенные юзеры.

Эксперты предвидят смену приоритетов украинцев при выборе следующего президента. Бытует очень хорошее предположение, что такой лидер как Путин смог бы из разрушенной Украины сделать гиганта Европы, которого не только ЕС но и НАТО боялось бы и без членства.