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Активистов расценивают, как террористов и предлагают расстреливать на месте, если они не сложат оружие. Это связано с антиасадовской позицией организации, считают эксперты.

Мировая общественность осталась возмущена от требований, которые власти Сирии выдвинули организации «Белые каски». Неправительственной добровольческой организации гражданской обороны выдвинули условие – либо сдать оружие и сотрудничество с Дамаском, или же ликвидация, как террористических пособников.

Стоит понимать, что именно «Белые каски» были в числе тех не многих организаций, которые открыто заявили о применении химического оружия против мирного населения в городе Дума 7 апреля и раскрыли ложь Асада. Кроме того, «Белые каски» предоставили доказательства применения отравляющих веществ.

В это же время на такое заявление асадовская Сирия и Россия заявили, что свидетельства химической атаки – это ложь, включая фото и видео отравленных детей. За годы войны в Сирии подконтрольные Башару Асаду СМИ не раз заявляли, что «Белые каски» лгут, заявляя о бомбёжках мирного населения правительственной авиации. При этом, многие факты подтверждались международными организациями.

Руководство «Белых касок» заявляло, что Башар Асад и Россия отрицают каждое из убийств, которое они совершили, и искажают правду. Власти Сирии хотят убивать членов организации на месте, используя свою пропаганду.

Сейчас же позиция Сирии к «Белым каскам» намного ужесточилась. Иногда организацию расценивают ещё жёстче, чем террористов. «Белых касок» выставляют врагами и предателями. Недавно верховный муфтий Сирии даже выступил в поддержку позиции Башара Асада по этому вопросу. Он заявил, что «Белые каски» должны попасть под суд из-за ряда военных преступлений, называя организацию «инструментом Запада для уничтожения Сирии».

С учётом гонений появляется вопрос о будущем «Белых касок» в Сирии. Если руководство организации всё же покинет Сирию, что будет с рядовыми активистами, не понятно. Однако в историю вмешался Израиль, который помогает вывозить «Белые каски» из асадовской Сирии.

Эксперты считают, что сирийская армия начнёт арестовывать и допрашивать активистов, когда они появятся в их поле досягаемости.