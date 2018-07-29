Путин с катера поприветствовал экипажи кораблей на параде в Петербурге

Сегодня, 10:55

Президент РФ обошел катером в частности 12 боевых кораблей, которые не вошли в Неву.

Как сообщает источник, Владимир Путин с катера поприветствовал экипажи кораблей на военно-морском параде в Петербурге, в котором они принимают участие. Размеры данных кораблей настолько большие, что они попросту не смогли попасть в основную часть парада.

Чести получить приветствие от президента удостоились экипажи «Серпухов», «Бойкого», «Североморска», «Ивана Грена», «Ивана Хурса», «Владикавказа» и «Адмирала Горшкова».

Не забыл уделить внимание президент и экипажу атомного подводного ракетоносца «Орел», который находится на Кронштадтском рейде, после чего поздравил моряков крейсера «Маршала Устинова», второго по величине участника парада.

Данный парад самое яркое и долгожданное событие года для ВМФ Российской Федерации. Ежегодно на него приходят посмотреть многие желающие, дух которых захватывает от фантастического зрелища демонстрации мощи российского флота.