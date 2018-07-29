Пушков: Слова Порошенко о Крещении Руси вызывают гомерический смех

Сегодня, 11:07

Президент Украины любит «переписывать» историю. Но на этот раз он превзошел самого себя.

Председатель КСФИП Алексей Пушков заявил, что слова Петра Порошенко о Крещении Руси вызывают разве что гомерический смех. Эта реакция связана со словами президента Украины в день празднования 1030-летия крещения Руси о том, что это событие было «европейским выбором».

Слова главнокомандующего Пушков назвал «нонсенсом». Он считает, что в то время мыслили по-иному и выбор если и был сделан, то не в сторону Европы, а Византийской империи. Да и свободой в то время даже и не пахло, поскольку такое понятие просто отсутствовало.

Сенатор, по всей видимости, в очередной рад даже не сильно удивился, поскольку такие высказывания от президента Украины можно услышать достаточно часто.

Напомним, Порошенко на церковном торжестве рассказал о том, что чувствует угрозу со стороны Русской православной церкви, которая, по его мнению, связана с «Кремлем-агрессором». Также глава Украины пообещал «обрубить все щупальца РФ».