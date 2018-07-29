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Трамп с Путиным хотели наладить отношения, но преградой стал сенат. На фоне всех событий «путинская лопата» активизировалась и начала зачищать Россию.

После встречи Трампа с Путиным стало понятно, что президенты тянутся друг к другу. Их выгода и причина такого поведения пока что остаётся не понятным. Российский эксперт, диктор и писатель Александр Сотник недавно заявил, что не смотря на тягу Трампа и Путина друг к другу, «влюблённых» всё же развели по углам, построив между ними целую преграду из санкций.

Сначала многим могло показаться, что США и РФ хотят подружиться, но это оказалось не так. Возможно желание есть у Трампа с Путиным, но вот у сенаторов и у политиков, его нет.

В Вашингтоне после «любовной» встречи заявили, что США никогда не признает аннексию Россией Крыма. Кроме того, как заявили американские высшие чины, РФ не удастся уйти от ответственности за сбитый над Донбассом МН-17. Дело в том, что в США власть президента сильно ограничена сенатом, поэтому его заявления и желания могут не соответствовать желаниям сенаторов.

Александр Сотник заявляет, что в результате «любовных игр» Трампа с Путиным, главе США «объяснили» об опасностях такой игры, и как результат – возможную встречу с Путиным в Белом доме перенесли минимум на 2019 год. Перед этим появились данные об очередных санкциях против России. Таким образом, сенат «накинул на Трампа ошейник, а на Путина – намордник». Кроме того, теперь США не смогут выйти из НАТО без соглашения сената.

По словам Александра Сотника, в Минобороны на такие шаги сената США сразу же решили провести пропагандистский фестиваль «Нашествие», но часть музыкантов отказалась участвовать в нём. В ответ было принято решение вывести на сцену «Дивизию Кобзонов», а именно ансамбль песни и пляски им. Александрова.

Но за всеми песнями скрывается то, что «Газпром» опять оказался на долговом рынке, «Роснефть» больше может не возвращать в РФ валюту, полученную от продажи нефти, а Медведев подписал документ о том, что Внешэкономбанк может выводить деньги за рубеж.

Александр Сотник рассказал, что путинская «лопата» зачищает Россию и никто об этом не говорит. США снова стали врагом на фоне действий сената, а возможное улучшение отношений США и РФ снова откладывается.