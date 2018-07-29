Эксперты США: Новый российский танк будет падать с небес, как возмездие

Сегодня, 08:43

В случае нападения на Россию, военные аналитики предупреждают Пентагон о последних разработках военно-промышленного комплекса РФ. Речь идет даже не о новейших ядерных вооружений для тотального удара, а о тактическом вооружении, сводящим на нет наступательную операцию..

Эксперты США предупреждают, что новый российский танк «Спрут-СДМ-1» будет падать с небес, как возмездие, в случае локальных вооруженных противостояний. Действительно, десантная противотанковая бронемашина, для истребления танков, может называться именно танком, потому что обладает всеми необходимыми характеристиками. Самыми опасными из которых, являются наличие сверхпрочной брони, мощного вооружения и скорости до 70 километров в час.

«Спрут-СДМ-1» может преодолевать водные преграды, тем самым ограничивая возможность полной защиты стратегических плацдармов. Бронемашина оснащена 125-миллиметровой пушкой со спаренным пулеметом, автоматическим, бесперебойным загрузчиком снарядов, что исключает паузы в стрельбе. Кроме того, «Спрут» имеет несколько устройств для создания плотной дымовой завесы. Учитывая скорость передвижения бронемашины, это создает громадной преимущество в непредсказуемости маневрирования.