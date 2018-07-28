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Несмотря на всю критику независимого экспертного сообщества, британские политики не намерены расставаться с удобным мифом о «руке Кремля», которая травит подданных Ее Величества отравляющим веществом «Новичок».

В посольстве РФ прокомментировали назначение виновных по делу об отравлении в Солсбери, которое было озвучено британским парламентарием Джоном Гленом. По мнению высокопоставленного политика, только Россия способна уничтожать граждан чужой страны на ее же территории. В ответ российские дипломаты были в очередной раз повторять, что слова Глена, свидетельствуют о той безответственности и полном пренебрежении логико, которые, к сожалению, в последние годы практикуются в Великобритании.

Нет ни одного доказательства, которое можно было бы предъявить Российской Федерации, все громкие заявления основываются на спекулятивных политических версиях. Российские дипломаты особенно подчеркнули, что подобными заявлениями Лондон дискредитирует свое положение на международной арене. Вместо того чтобы устроить качественную и независимую проверку в лабораториях Портон-Дауна, официальные лица подыгрывают настроениям самых маргинальных слоев населения в собственной стране.