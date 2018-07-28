«Очень вкусно»: Шойгу съел национальные блюда на «АрМИ-2018»

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Министр обороны РФ оценил приготовления военных поваров «Полевой кухни», оставив положительный отзыв.

«Очень вкусно, спасибо», - коротко и ясно высказался о национальных блюдах «АрМИ-2018» Сергей Шойгу.

Глава Минобороны России съел мастерскую выпечку поваров из 12 мировых государств, пожелав каждому из участников удачи в конкурсе «Полевая кухня».

Национальные блюда на «АрМИ-2018» восхитили многих гурманов, однако даже самая пышная булочка не сможет сравниться с «Танковым биатлоном-2018», проходящим в подмосковном Алабино. Шойгу успел побывать и там, поддержав отечественных солдат. Танкистам предстоит преодолеть пересеченную местность, поразив ряд наземных и воздушных целей.