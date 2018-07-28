После звонка «Александра Усика» украинский депутат запутался в патриотизме

Сегодня, 19:30

Депутат Верховной рады Виталий Куприй высказался о победе боксёра Александра Усика, обвинив спортсмена в недостаточной политичности на ринге, за что получил «пощёчину» от пранкеров.

Виталий Куприй обвинил Усика в получении денег от Владимира Путина за то, чтобы бой за чемпионство прошёл в Москве. Политик также отметился высказыванием об отсутствии у боксёра патриотизма из-за посещений своей родины – Крыма, равнодушия к проблемам Донбасса и отказа пожертвовать мифический гонорар на нужды украинской армии.

Шуткой восстановить справедливость взялось сообщество «Страсти», на странице в Facebook которой и опубликован разговор с нардепом. Пранкеры представились Александром Усиком и задали политику вопрос: почему он не высказал претензии Усику лично. На почту Куприя пришло и сообщение тоже от «Александра Усика» с угрозой о том, что ему лучше не стоит делать резонанс на неправде. Куприй понял, что его разыграли пранкеры, но было поздно: в опубликованном разговоре нардеп запутался и почти согласился «замять» скандал, если боксёр так недоволен. Ему не помешает даже глубокое чувство патриотизма.