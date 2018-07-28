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Несмотря на скорбные лица, с которыми киевские власти говорят о потерях украинской армии на Донбассе, сделанные наспех массовые захоронения украинских военнослужащих более трех лет создают эпидемиологическую опасность в Луганской области.

Начальник коммуникационного подразделения Народной милиции ЛНР обратился в Международный Красный Крест из-за останков солдат ВСУ, которые свалены в общие могилы и слегка присыпаны хлором. По словам Якова Осадчего, администрация села Половинкино, которое находится на территории, подконтрольной Киеву, не обращает внимания на требование жителей. «Похороните их по всем санитарным нормам или начнется массовая эпидемия», - заявляют сельчане, но власти ничего не предпринимают.

Трупный запах распространяется на десятки километров. Однако из Киева на этот счет не поступает никаких указаний. По словам представителя непризнанной Луганской народной республики, этот вопиющий факт лишний раз доказывает аморальность киевской власти, которая бросает своих граждан в топку братоубийственной войны.