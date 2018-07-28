«Его дни в посольстве сочтены»: Эквадор решил с США судьбу Ассанжа

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Основатель WikiLeaks вскоре принудительно покинет здание дипмиссии Эквадора в Лондоне, о чем уже договорились вице-президент Штатов Майкл Пенс и Ленин Морено, считает бывший эквадорский лидер Рафаэль Корреа.

«Эквадор решил с США судьбу Ассанжа во время визита американской «верхушки» в Кито. Его дни в лондонском посольстве сочтены, разговорами о диалоге Морено пытается подсластить ожидающую основателя WikiLeaks пилюлю», - считает Корреа.

В 2012 году Джулиан Ассанж испугался экстрадиции шведскими властями в США и последующего суда за деятельность в скандальном портале WikiLeaks, попросив убежища в лондонском посольстве Эквадора. Ленин Морено считает 6-летнее укрытие Ассанжа нарушением прав человека, тогда как дипмиссия предпочла не комментировать слова своего лидера.

Обращаясь к Ассанжу в последний раз, президент Эквадора подчеркнул, что рано или поздно ему придется покинуть посольство в Англии.

К слову, еще только накануне Министерство связи Эквадора публично заявило, что Морено не давал распоряжений выгнать скандалиста из здания дипмиссии. Тем не менее, Кито стремится как можно скорее решить вопрос «бесконечного пребывания» Ассанжа в Лондоне.

Напомним, США, мягко говоря, недолюбливают сайт WikiLeaks за публикацию секретных материалов различных агентств и ведомств Вашингтона. В частности, весь мир узнал об убийствах невинных людей в Ираке и Афганистане, разгуле коррупции по всей планете, революции в Тунисе, пытках и гибели заключенных в Гуантанамо, перехвате судов с беженцами по плану ООН, всемирной электронной слежке США, предвзятости СМИ в пользу Хиллари Клинтон и прочем. Параллельно Швеция и Великобритания обвиняли Джулиана в изнасиловании, однако суд ООН оправдал подозреваемого, назвавшего скандальное уголовное дело политически мотивированным.