Эксперт: Пенсионные митинги КПРФ закончились провалом

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Популярность политических движений и партий в России, сейчас, в немалой степени зависит от отношения к пенсионной реформе. Публичная критика повышения возраста ухода на заслуженный отдых стала площадкой для популизма.

Пенсионные митинги КПРФ почти во всех регионах страны закончились провалом. Количество людей, вышедших на улицу, не превышало в основном, от 200 до 1000 человек, при этом, большинство из них являлись активными членами партии. По мнению эксперта, люди уже негативно воспринимают любые протестные действия, когда им не объясняются альтернативные программы. Российским коммунистам не удалось сформировать своего мнения, как именно можно решить пенсионную проблему. В свою очередь, правительство четко аргументировало свои шаги по постепенному увеличению пенсионного возраста.

В КПРФ назрел явный кризис, после скандала со своим выдвиженцем на последних президентских выборах. Практика показывает, что у партии стареет не только потенциальный электорат, но и сами руководители продолжают жить в иллюзиях конца 80-х годов прошлого столетия. Как бы коммунисты не протестовали против непопулярной реформы, денег в Пенсионном фонде не появится, если не предпринимать взвешенных, но решительных мер.