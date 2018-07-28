Медикам из Тюмени запретили критиковать государство в соцсетях

Сегодня, 14:05

Жители Тюмени взбудоражены такими заявлениями, так как это, по их мнению, уже деспотизм и тотальный контроль.

В Тюмени, согласно приказу главврача ГАУЗ ТО «МКМЦ Медицинский город» Андрея Кудрякова, мидицинским работникам запретили в социальных сетях нецензурно выражаться, критиковать государство, жаловаться на работу, выкладывать посты с целью дискредитировать систему здравоохранения, и даже «лайкать» такого рода публикации нельзя.

«Сотрудники должны соблюдать у себя на страницах в соцсетях самоцензуру и анализировать свои высказывания, фото и видеоматериалы на предмет недопущения конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб учреждению и авторитету государственного органа» - написано в приказе.

Данный факт сильно взбудоражил общественность, так как медикам буквально перекрывают их конституционное право - свободу слова. Цензура, по мнению многих пользователей, которые видели этот приказ, здесь совершенно неуместна, так как медицинский работник - это профессия, а не образ жизни, они же не монахи из Китая. Но руководство больницы никак не реагировало на возмущения общества до субботы 28 июля.

Сегодня стало известно, что приказ был отменен практически с теми же формулировками, которые ранее публиковали жители Тюмени: «Мы поддерживаем культуру слова, культуру поведения, в том числе в социальных сетях, но свободу слова человека, данную Конституцией Российской Федерации, мы отменять не в праве. Приношу свои извинения сотрудникам и всем, кого взволновала данная ситуация».

Ранее сообщалось, что в России был введен закон о запрете критиковать работу скорой помощи, что также, по мнению многих пациентов, скажется на обслуживании. И если сейчас фельдшеры порой опаздывают на вызов или же не оказывают вовреям должную помощь, то теперь им окончательно развязали руки.