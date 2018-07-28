Сегодня, 14:10

Кошмарный видеоролик, разрушающий все представления о человечности и цивилизованности, опубликован в Сети.

На ресурсе The Intercept появилось шокирующее видео расстрела камерунскими солдатами женщин с детьми. Своих жертв военные называли членами группировки «Боко харам»* (группировка запрещенная в РФ). Возмущение международной общественности и правозащитников, власти африканской страны пытались убедить в том, что ролик является идеологической фальшивкой террористов. Однако после тщательного расследования, отрицать явные доказательства стало невозможным. По последним сведениям, четверо солдат, участвовавших в казни, арестованы и ждут приговора суда. Несмотря на трехлетнюю поддержку вооруженных сил Камеруна, официальный Вашингтон предпочел отмолчаться по этому поводу.

Это далеко не первый случай, когда камерунские солдаты участвуют в массовых репрессиях. Так, в конце прошлого года стало известно, что очередная «зачистка» одного из населенных пунктов стоила жизни 70 мирным жителям. Военнослужащие и тогда не обращали внимания ни на пол, ни на возраст казненных людей.