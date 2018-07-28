Сторонников Навального притеснили на митинге КПРФ во Владивостоке

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Митинги против пенсионной реформы всколыхнули всю Россию. И часто они отмечались нетерпимостью к сторонникам Алексея Навального.

По сообщениям очевидцев и участников митинга во Владивостоке, СМИ значительно преувеличивают количество собравшихся протестовать против правительства. Вместо заявляемых «многих тысяч» под флагами КПРФ и табличками прошлось от 600 до 1000 человек. Позднее, после агитационной «минутки» КПРФ, микрофон пустили в народ.

Высказаться позволили всем – от мала до велика. От некоторых речей пробивало на слёзы. Этого шанса лишили сторонников Навального. Их «притеснили», не дав слова, а также, по сообщениям некоторых СМИ, двух участников митинга - сторонников Навального задержала полиция. После часового словесного «марафона» митингующие «приняли резолюцию с требованием отставки правительства Медведева», о чём пишут в Сети жители Владивостока.