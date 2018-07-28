«Шутка с душком»: В Капитолии неизвестные поставили портрет Путина вместо Трампа

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В США неоднозначно отнеслись к «кощунственной акции», когда в здании, где заседают члены Генеральной Ассамблеи Колорадо, появилось фото главы Российской Федерации.

В Капитолии Денвера неизвестные поставили портрет Владимира Путина вместо изображения Дональда Трампа. Только спустя несколько дней кощунственную подмену заметила экскурсовод, знакомящая школьников с офисом губернатора штата. Сенатор Стивен Фенберг назвал акцию «шутка с душком», а затем сфотографировал портрет российского президента и опубликовал снимок на своей страничке в социальной сети.

Нужно отметить, что фотография 45-го президента США на этом «сакральном» месте отсутствовала, так как жители штата поскупились и не смогли пока собрать 10 тысяч долларов на портрет Трампа. Хотя обычно пожертвования набираются не более чем через четыре месяца после инаугурации очередного президента. Пока правоохранители, расследующие дело о «внедрении» Путина в Капитолий, не добились положительных результатов.