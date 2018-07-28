«Заставь Порошенко Богу молиться…»: В Киеве заявили о скором даровании УПЦ автокефалии

Сегодня, 11:09

Перед приближающимися выборами президент Украины развил бурную деятельность на религиозном конфессиональном поле, чем нарушил статью Конституции о светском государстве.

В Киеве заявили о скором даровании УПЦ автокефалии, Константинопольской церковью в лице Вселенского патриарха Варфоломее. Эта новость была озвучена, как на президентском сайте, так и в украинских средствах массовой информации. Петр Порошенко в соответствии с известной поговоркой о том, кто лоб расшибет, заставь его Богу молиться, вместо решения множества проблем, существующих в стране, уже почти год борется за отделение УПЦ от Московского патриархата и полной автокефалии.

По словам священнослужителей УПЦ МП, все сказанное Порошенко, является плодом его фантазии. Константинопольская церковь ни в коей мере не влияет на деятельность и структуру православной церкви. Все действия президента Украины рассчитаны на популизм и самопиар перед выборами. Безвизовый режим, которым Порошенко так гордился, дискредитирован отсутствием у людей денег на то, чтобы «выпить чашечку кофе на Монпарнасе», или посмотреть спектакль в Венской опере. Теперь президент пытается прославить себя в качестве некоего реформатора украинской церкви.