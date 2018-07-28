«Анимация в жанре ужасов»: В России представят новое стратегическое оружие

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То, что западные журналисты назвали в марте этого года «пропагандистским мультфильмом», уже через несколько месяцев было признано шокирующей реальностью. Теперь российский ВПК готовит к введению в строй очередной ассортимент новейших вооружений.

«Анимация в стиле ужасов» ожидает мировой политический истеблишмент, когда в России представят новое стратегическое оружие. Понятно, что по соображениям секретности детали пока не раскрываются, но в общей концепции приоритетными являются ядерные вооружения, уникальные беспилотники и роботы, способные выполнять на поле боя множество функций. Итак, модернизация вооружений, на которую уже выделено почти 20 триллионов рублей, предполагает доведение боевых качеств СРК «Сармат» до полного совершенства. Также, на вооружение поступят высокоточные ракеты с ядерными боеголовками и управляемые бомбы. Российская армия обновит системы ПВО на супер-комплексы, на которые не действуют технологии, типа «стелс».

Штабные системы управления войсками станут полностью автоматизированы и защищены от ошибок, связанных с человеческим фактором. Инсайдеры упоминают о неком стрелковом оружии, которое будет работать на альтернативных физических принципах. Есть некоторые сведения о БЖРК «Баргузин». Этот комплекс крайне засекречен. Однако известно, что его применение сводит к нулю современные системы перехвата потенциального противника. Подводный комплекс «Скиф» поступит на вооружение в этом году. Принцип его действия состоит в подводном режиме ожидания, вплоть до поданной команды на активацию. Обнаружить «Скиф» в океане невозможно. Роботы-спецназовцы способны проводить, как разведывательные действия, так и совершать диверсионные мероприятия.