Призывал взрывать Москву: Следком России возбудил уголовное дело против экс-министра обороны Украины Гриценко

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Следственный комитет России обвинил бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко в подстрекательстве к террористической деятельности после того, как он, начиная с 2014 года, во время публичных выступлений на украинском телевидении призывал своих сторонников бомбить российские поезда. По информации пресс-службы Следственного комитета России против Гриценко возбуждено новое уголовное дело: по российскому законодательству публичный призыв к совершению террористических актов карается лишением свободы на срок от двух до пяти лет лишения свободы.

Новые обвинения будут добавлены к уголовному делу, которое Следственный комитет начал в конце 2017 года. Известно, что в 2016 году в эфире одного из украинских телеканалов экс-министр обороны «незалежной» Гриценко в очередной раз призвал своих сторонников взрывать автомобили в российских городах Москве и Таганроге. Таганрог-южно-российский портовый город с населением около 250 тысяч человек, и не совсем понятно, почему экс-министр назвал именно этот город перспективной целью.

В то же время российские следователи напомнили, что Уголовный кодекс РФ допускает уголовное преследование иностранных граждан, подозреваемых в совершении преступлений против российских государственных интересов, даже если эти преступления имели место за пределами территории Российской Федерации.

Отметим, что Следственный комитет уже возбудил несколько уголовных дел против украинских чиновников и военнослужащих за военные преступления против этнических русских, проживающих в Донбассе. В 2016 году СК предъявил министру обороны Украины и нескольким высшим военным командирам обвинения в использовании запрещенных методов ведения войны и попытке геноцида русскоязычных жителей в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

Ранее российские следователи обвинили двух высокопоставленных должностных лиц министерства обороны Украины в покушении на убийство, доказав, что официальные украинские подразделения преднамеренно и неоднократно обстреливали российскую территорию в 2014 году. В 2018 году Москва начала расследование в отношении министра внутренних дел Украины Авакова Арсена, который запретил гражданам России посещать на Украине посольства и консульства РФ для голосования на президентских выборах в марте 2018 года.