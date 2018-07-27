Украина не может идентифицировать 85 тел убитых на Донбассе карателей ВСУ

Вчера, 23:15

С таким заявление сегодня выступил подполковник вооруженных сил Украины Михаил Котелевский, который курирует проект "Эвакуация 200".

Гуманитарная миссия ВСУ начала функционировать с сентября 2014 года. Ее целью является поиск, эксгумация и отправка на родину тел, убитых в зоне АТО карателей украинской армии.

По словам куратора миссии «двухсотых», Украина до сих пор не может идентифицировать 85 тел убитых на Донбассе. Кураторы объясняют это тем, что экспертиза ДНК в 50% случаев показывает совпадение с родственниками. Все тела принадлежали без вести пропавшим военнослужащим, поэтому для установления личности будут привлекать близких родственников.

Сейчас миссия «двести» закончила свою работу на Донбассе. Последнее тело поисковиками было обнаружено в июне. Стоит отметить, что украинские миссионеры систематически сталкиваются с проблемой опознания.

По мнению некоторых аналитиков, это может быть связано с тем, что на стороне украинской армии воюют, в том числе, иностранные граждане, а запрещенный в РФ «Правый сектор»* пополняет свои ряды лицами без определенного места жительства и рода деятельности.